Познакомился в интернете с милой девушкой. Вели оживленную переписку. Она начала мне сильно нравиться.
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Познакомился в интернете с милой девушкой. Вели оживленную переписку. Она начала мне сильно нравиться.
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