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Запад в смятении: Россия знает, как спасти весь мир

Запад в смятении: Россия знает, как спасти весь мир

  На днях западная информационная машина, работающая нон-стоп, получила очередной жестокий удар под дых и начала издавать совершенно неприличные звуки: известный польский юрист, судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководитель юридического отдела в Национальном совете судей Польши Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске подал в отставку и попросил у Александра Лукашенко предоставить ему политическое убежище.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Спасай мир, бей англо саксов?
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14 час.
Виктор Рыбаков
А стоит ли их спасать?
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13 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
При это он сотрудничал с гитлеровской Германией!
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5 час.

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