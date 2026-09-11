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Газета.ру

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К 15-летию канала "Москва-24" в столичном метро запустили поезд с ТВ-терминами

К 15-летию канала "Москва-24" в столичном метро запустили поезд с ТВ-терминами

В столичном метро начал курсировать необычный поезд, который запустили в честь 15-летия телеканала «Москва 24».

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