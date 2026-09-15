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Царьград

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Apple запустила 5G для русских пользователей iPhone в 16 городах

Apple запустила 5G для русских пользователей iPhone в 16 городах

В 16 городах России связь 5G стала доступна русским владельцам iPhone. "Большая четверка" операторов запустила её на прошлой неделе, обеспечив новый уровень связи для 10 миллионов абонентов.

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