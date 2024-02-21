Десять лет биритьбы

Перефразируя известного юмориста можно сказать - странные людишки: сосут у Америки, зад отдали в пользование Евросоюзу, а винят Россию. Странные... Если не сказать точнее.

Игорь Кузнецов

Ну что, "поиойданили", теперь получите сполна. И кто из украинцев вспомнит о Яйценюке, котоый митинговал, а потом сбежал в США. После того как сумма наворованного перевалила за миллиард долларов, Яценюк быстро ушел в отставку с поста премьер-министра Украины. И только 20.01.23 в Крыму заявили о национализации принадлежащего Яценюку кинотеатра «Сатурн IMAX» в Ялте, там введут временную администрацию. ... Поразительно о чём думали 10 лет?