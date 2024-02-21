Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Десять лет биритьбы

Десять лет биритьбы

Тут опухший карлик ненадолго вынырнул из наркотрипов, потому что кокаин нужно отрабатывать, состроил печальное лицо (полчаса без кокса – это печально) и набредил.

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Комментарии
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Владимир Дудкин
Перефразируя известного юмориста можно сказать - странные людишки: сосут у Америки, зад отдали в пользование Евросоюзу, а винят Россию. Странные... Если не сказать точнее.
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18 час.
Игорь Кузнецов
Ну что, &quot;поиойданили&quot;, теперь получите сполна. И кто из украинцев вспомнит о Яйценюке, котоый митинговал, а потом сбежал в США. После того как сумма наворованного перевалила за миллиард долларов, Яценюк быстро ушел в отставку с поста премьер-министра Украины. И только 20.01.23 в Крыму заявили о национализации принадлежащего Яценюку кинотеатра «Сатурн IMAX» в Ялте, там введут временную администрацию. ... Поразительно о чём думали 10 лет?
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17 час.

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