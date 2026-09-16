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Мировое обозрение

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Новости СВО 17 сентября: Штурм Малой Волчьей, бои у Красного Лимана, разгром ВСУ в «Волчанском котле», Лавров пригрозил Европе войной

Новости СВО 17 сентября: Штурм Малой Волчьей, бои у Красного Лимана, разгром ВСУ в «Волчанском котле», Лавров пригрозил Европе войной

Российские войска развивают наступление сразу на нескольких направлениях, создавая буферную зону в Сумской области и завершая зачистку «Волчанского котла» на Харьковщине.

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