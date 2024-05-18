3 принципа, на которых строится счастливая семейная жизнь

Равенство в партнерстве Первым и, пожалуй, наиболее важным принципом является равенство партнеров. В счастливых отношениях каждый партнер видит другого как равного себе, ценит его мнение и уважает его интересы.
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