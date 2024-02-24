Финальные матчи Хачанова в Дохе и Калинской в Дубае начнутся одновременно

Сегодня двое россиян поборются за теннисные титулы на Аравийском полуострове. Анне Калинской в Дубае (ОАЭ) предстоит финал «Мастерса» против итальянки Жасмин Паолини, занимающей 26-е место в рейтинге WTA.
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