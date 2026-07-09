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Царьград

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Львова-Белова поможет девочке, спасённой бойцами России в Константиновке

Львова-Белова поможет девочке, спасённой бойцами России в Константиновке

Для юной Софии, которая совсем одна жила в подвале в Константиновке, будут искать родных. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова поможет девочке, спасённой нашими бойцами.

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