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Несекретные материалы

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Patriot своими руками: собирать ракеты на Украине – значит подарить их России

Patriot своими руками: собирать ракеты на Украине – значит подарить их России

Оглашенная главой Белого дома на саммите НАТО в Анкаре «великая милость» для киевского режима – обещание предоставить лицензию на производство противоракет PAC-3 для американских ЗРК Patriot, вызывала на Украине прямо-таки небывалое воодушевление.

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