В «коалиции импотентов» — замена: Болгары сбежали, но молдаване тут как тут

Почему желающих поучаствовать в антироссийском междусобойчике становится всё меньше? Дмитрий Родионов Фото: Вадим Денисов/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Всеволод Шимов Дмитрий Ежов София больше не будет участвовать в «коалиции желающих», заявил болгарский премьер-министр Румен Радев.
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