В «коалиции импотентов» — замена: Болгары сбежали, но молдаване тут как тут

Почему желающих поучаствовать в антироссийском междусобойчике становится всё меньше? Дмитрий Родионов Фото: Вадим Денисов/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Всеволод Шимов Дмитрий Ежов София больше не будет участвовать в «коалиции желающих», заявил болгарский премьер-министр Румен Радев.