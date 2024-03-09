Ксения Аверьянова, называющая себя внучкой Надежды Бабкиной, презентовала страстный клип, но Надежда Бабкиина от такой родственницы поспешила откреститься

Не так давно в сети заговорили о молодой певице Ксении Аверьяновой. Может быть, на неё и не обратили бы особого внимания, но в одном из интервью она рассказала, что является внучкой, а точнее, внучатой племянницей Надежды Бабкиной.
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