В Петербурге лошадиную дозу хлорки в водопроводной воде объяснили ошибкой персонала

Коммунальщики нашли виновников отравления воды в Ломоносове: ЧП вызвал человеческий фактор.В Петербурге "Водоканал" проверил всю систему водоснабжения после того, как в Ломоносове людям пришлось запасаться водой из больших баков на улице.
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