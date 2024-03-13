В Петербурге лошадиную дозу хлорки в водопроводной воде объяснили ошибкой персонала

Коммунальщики нашли виновников отравления воды в Ломоносове: ЧП вызвал человеческий фактор.В Петербурге "Водоканал" проверил всю систему водоснабжения после того, как в Ломоносове людям пришлось запасаться водой из больших баков на улице.