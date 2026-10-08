Теракт на борту FlyDubai рассорил весь Ближний Восток: Что выясняется в ходе допросов пилота-террориста

Трамп нашел новый повод для атаки на Иран, не имея никаких доказательств причастности Тегерана к инциденту с самолетом Константин Ольшанский Фото: AP Photo/Ariel Schalit/TASS Ближневосточные спецслужбы по крупицам собирают улики в кабине аварийно севшего в Саудовской Аравии Boeing 737, летевшего в Тель-Авив.
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