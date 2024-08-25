Партизаны Путина

К такому материалу, смело можно в заголовке писать «я плакал». Янки совсем заблудились в «серой зоне Путина», и испытывают тяжелейшие проблемы с поиском цепочек поставок в Россию санкционных товаров, в том числе и для развития нашего ВПК и промышленности.
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