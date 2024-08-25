Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Вовремя сдриснул…ВС РФ выпотрошили...
  • Юрий Белевский
    О Россиянах кто подумает/позаботится?Миграционный указ...
  • Alla Abenova
    Владимир Черноморский наверное подсадная утка.Миграционный указ...

Партизаны Путина

Партизаны Путина

К такому материалу, смело можно в заголовке писать «я плакал». Янки совсем заблудились в «серой зоне Путина», и испытывают тяжелейшие проблемы с поиском цепочек поставок в Россию санкционных товаров, в том числе и для развития нашего ВПК и промышленности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх