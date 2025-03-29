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Царьград

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"Путин всматривается, избиратели перестали узнавать": Из лица губернатора сделали сенсацию. При чём тут Ходорковский*?

"Путин всматривается, избиратели перестали узнавать": Из лица губернатора сделали сенсацию. При чём тут Ходорковский*?

Несколько встреч с губернаторами за последнее время провёл президент России Владимир Путин. Однако, одна из них внезапно особо сильно переполошила сеточки беглого олигарха Ходорковского* - встреча с руководителем Ленинградской области Александром Дрозденко.

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