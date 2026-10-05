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Мнение: «Зеленский говорит то, что ему диктуют зарубежные кураторы», – Виталий Киселев

Мнение: «Зеленский говорит то, что ему диктуют зарубежные кураторы», – Виталий Киселев

В эфире программы «Мнение» военный эксперт, полковник Виталий Киселев заявил, что риторика Владимира Зеленского по конфликту одобрена западными кураторами.

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