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Что стоит за призывом допустить русских спортсменов к участию в Олимпийских играх

Что стоит за призывом допустить русских спортсменов к участию в Олимпийских играх

На самом деле, конечно, как кому бы того ни хотелось, зажигательное выступление главы американского USOPC (Олимпийский комитет США) Сюзанны Лайонс, призвавшей в интервью The Wall Street Journal от имени возглавляемой ею организации допустить российских и белорусских спортсменов (без национальных опознавательных знаков, разумеется) к участию в Олимпийских играх, является чем угодно, но отнюдь не случайной околоспортивной флуктуацией в современном международном пространстве Источник: dzen.

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