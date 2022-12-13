Что стоит за призывом допустить русских спортсменов к участию в Олимпийских играх

На самом деле, конечно, как кому бы того ни хотелось, зажигательное выступление главы американского USOPC (Олимпийский комитет США) Сюзанны Лайонс, призвавшей в интервью The Wall Street Journal от имени возглавляемой ею организации допустить российских и белорусских спортсменов (без национальных опознавательных знаков, разумеется) к участию в Олимпийских играх, является чем угодно, но отнюдь не случайной околоспортивной флуктуацией в современном международном пространстве Источник: dzen.