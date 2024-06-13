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Политика как она есть

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"Хрюкнувший" политолог Караганов настаивает на переносе столицы. В какой город?

"Хрюкнувший" политолог Караганов настаивает на переносе столицы. В какой город?

Все-таки обиделся политолог Сергей Караганов на Путина. Караганов, как вы знаете, вел стратегическое выступление президента России на недавно прошедшем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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