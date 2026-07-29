Владимир Жириновский умел говорить то, что другие боялись даже прошептать. Он не был дипломатом и не пытался им стать.
«Вы даже не понимаете — когда?»
Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
ЛДПР- партия кремля,лихих 90-Х, создана как бы оппозиционная-говори все на что ты способен,голосуй как скажем. жириновский -политический клоун.
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1 м.
А
Александр24
Абсолютно верно!
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1 м.
Александр Литинский
Го Жириновский имел полный доступ к реальной информации и был хорошим аналитиком , а то что тут написал этот вражина (афтор хренов) миксуя правду и враждебный бред - это не стоит внимания .
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1 м.
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