«Вы даже не понимаете — когда?»

ЛДПР- партия кремля,лихих 90-Х, создана как бы оппозиционная-говори все на что ты способен,голосуй как скажем. жириновский -политический клоун.

Александр Литинский

Го Жириновский имел полный доступ к реальной информации и был хорошим аналитиком , а то что тут написал этот вражина (афтор хренов) миксуя правду и враждебный бред - это не стоит внимания .