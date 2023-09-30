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Лавров процитировал слова Тютчева о схватке России и Европы

Лавров процитировал слова Тютчева о схватке России и Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе первого вечера просветительского проекта «Литературная гостиная: послы русской культуры» процитировал слова поэта и дипломата Федора Тютчева о схватке России и Европы, написанные в 1854 году, передает ТАСС.

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Комментарии
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Vladimir Zharkov
Европа проживёт до ближайшего мирового кризиса и не далее того! Уже сейчас начался процесс распада ЕЭС. И к этому уже давно была куча предпосылок - когда &quot;европеоиды&quot; начали сходить с ума сначала на &quot;зелёной энергетике&quot;, затем на хаотичной и ну очень агрессивной смене полов без каких бы то ни было медицинских предпосылок! 15 лет тому назад будучи в Германии я дискутировал с тамошними &quot;боками&quot; на тему т.н. &quot;зелёной энергетики&quot;. Ощущение было, как будто я попал в средневековье и нахожусь в лапах &quot;святой инквизиции&quot;! Разговаривал с учёными мужами, а ощущение было, что разговаривают с куклами! Ну чёрт, говорю, с вами! Радуйтесь своим ветрякам на здоровье, когда их мощности хватает только на освещение вашего жилища! Но попробуйте вы этой детской игрушкой запустить доменную печь или мартен? Усрётесь, а ничего у вас не получится! Ответ: - а мы попробуем! Нам Грета Тумберг успех обещала! Ну и где теперь та Грета? В жопе! Вместе с былой немецкой промышленностью!
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2 час.
Марина Козуб
В мой долгий век я жила в детстве - во время войны Великой Отечественной, теперь у края жизни - и вновь жестокая война  на уничтожение....Всю свою жизнь РОССИЯ сражается за СВОЮ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ и стремится , чтобы МИР был лучше и добрее...Но нас не понимают? Нет! Всё они понимают, но не могут смириться, что самые богатые недра мира у нас , у РОССИИ. Алчность убивает всё доброе в человеке.Они в открытую требуют делиться богатствами  с ними и бесплатно... И смех,  грех , и плакать хочется от этой наглости.Помоги нам ГОСПОДИ!
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2 час.
Natalija Osminina
Да это только кажется, что они Европу гробят по дуболомству. А на самом деле четко по программе &quot;Великой перезагрузки&quot; Клауса Шваба, Жан Жака Аттали и пр. апологетов. И это  не какая-то конспирологическая маргинальная концепция. Это мейнстрим «передовой западной мысли», определяющий мировые общественно-политические тренды.  Тут и Римский клуб, Комитет 300, Бильдербергский Клуб и  прочие мировые организации из  Deep State. Собираясь ухлопать 7 млрд. лишнего населения, они предподносят свои планы не как  заговор кучки финансовых упырей, а как планы СПАСИТЕЛЕЙ МИРА. Ведь, Землю надо спасать от человечества, которое загрязняет её.  Да и сама человечество надо спасать от человечества. Как сказал   посланник президента США по климату Джон Керри: «человечеству неумолимо угрожает само человечество». То есть ради &quot;спасения климата&quot; нас убеждают не рожать детей, есть сверчков и червяков, платить налог за воздух, менять пол и прочую ахинею ради прекрасной жизни того Золотого миллиарда - &quot;избранных&quot;.  Так назвал Керри  на  Давосе 17 января посетителей Всемирного экономического форума: «Довольно необычно, что мы, избранная группа людей из-за того, что что-то коснулось нас в какой-то момент нашей жизни, можем сидеть в комнате, собираться вместе и действительно говорить о спасении планеты. И это так почти внеземно — думать о «спасении планеты». Так что всё, что происходит сейчас - это претворение планов глобалистов:  упразднение национальных государств, сокращение численности населения пропагандой ЛГБТ +, стерилизации, лишения  собственности внедрением Шерхолдер капитализма (различных коворкингов, коливингов, каршерингов), извращенной формы псевдокоммунизма.
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