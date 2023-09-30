Лавров процитировал слова Тютчева о схватке России и Европы

Vladimir Zharkov Европа проживёт до ближайшего мирового кризиса и не далее того! Уже сейчас начался процесс распада ЕЭС. И к этому уже давно была куча предпосылок - когда "европеоиды" начали сходить с ума сначала на "зелёной энергетике", затем на хаотичной и ну очень агрессивной смене полов без каких бы то ни было медицинских предпосылок! 15 лет тому назад будучи в Германии я дискутировал с тамошними "боками" на тему т.н. "зелёной энергетики". Ощущение было, как будто я попал в средневековье и нахожусь в лапах "святой инквизиции"! Разговаривал с учёными мужами, а ощущение было, что разговаривают с куклами! Ну чёрт, говорю, с вами! Радуйтесь своим ветрякам на здоровье, когда их мощности хватает только на освещение вашего жилища! Но попробуйте вы этой детской игрушкой запустить доменную печь или мартен? Усрётесь, а ничего у вас не получится! Ответ: - а мы попробуем! Нам Грета Тумберг успех обещала! Ну и где теперь та Грета? В жопе! Вместе с былой немецкой промышленностью!

Марина Козуб В мой долгий век я жила в детстве - во время войны Великой Отечественной, теперь у края жизни - и вновь жестокая война на уничтожение....Всю свою жизнь РОССИЯ сражается за СВОЮ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ и стремится , чтобы МИР был лучше и добрее...Но нас не понимают? Нет! Всё они понимают, но не могут смириться, что самые богатые недра мира у нас , у РОССИИ. Алчность убивает всё доброе в человеке.Они в открытую требуют делиться богатствами с ними и бесплатно... И смех, грех , и плакать хочется от этой наглости.Помоги нам ГОСПОДИ!