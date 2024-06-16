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Царьград

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Штурм ростовского СИЗО №1: что известно на данный момент и живы ли заложники

Штурм ростовского СИЗО №1: что известно на данный момент и живы ли заложники

В Ростове-на-Дону завершился штурм СИЗО №1. Рассказываем, чем закончилась операция.Спецназ завершил штурм СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где террористы удерживали двух сотрудников изолятора.

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Вячеслав Денисов
А тушки тварей свезти на свалку!
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15 час.

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