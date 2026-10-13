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ИА Регнум

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Мужчина с ружьем запер жену и открыл стрельбу по полицейскому в Ингушетии

В Ингушетии пьяный мужчина, находясь в частном доме в селе Экажево, сначала запер супругу, а затем выстрелил из ружья в сторону прибывшего сотрудника полиции.

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