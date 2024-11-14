Лавров раскрыл сложности заправки министерского самолета из-за санкций Запада

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о значительных затруднениях, с которыми столкнулся его ведомство при заправке специального летного отряда «Россия» в ходе своей поездки на саммит БРИКС в Йоханнесбурге.
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