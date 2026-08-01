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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трусова показала упражнения для раскатки: «Пока не буду обещать, что эта рубрика станет регулярной»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова ( Трусова ) опубликовала видео с упражнениями для раскатки.

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