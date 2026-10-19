Ежегодно десятки, а то и сотни брошенных автомобилей эвакуируют из наших дворов. Но благодаря несознательным горожанам старые разбитые машины вновь появляются на придомовых территориях, притягивая к себе подростков и лиц без определённого места жительства и занимая парковочные места.