Их не любят: признаки удобной женщины, которые нужно срочно вычеркнуть из своего поведения

Вы задумывались, что современное общество ставит перед женщинами разнообразные роли и ожидания — порой, увы, несочетаемые? И это подвергает женщин огромному давлению, ставя перед ними множество задач одновременно.
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