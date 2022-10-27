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Шатилов заявил, что в случае взрыва «грязной бомбы» на Украине пострадают ближайшие страны

Шатилов заявил, что в случае взрыва «грязной бомбы» на Украине пострадают ближайшие страны

Эксперт в сфере политологии Александр Шатилов выступил с утверждением о том, что сильнее всех переживать из-за опасности, исходящей от подготовленной киевским режимом «грязной бомбы», следует тем государствам, которые расположены рядом с Украиной.

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