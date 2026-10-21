Ecuador's state-owned oil company, Petroecuador, will resume crude sales to Peru's Petroperú under two contracts that cover 16.
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