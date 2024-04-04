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ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ КАПИТУЛИРУЕТ?

ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ КАПИТУЛИРУЕТ?

  Многие наверно задают себе вопрос: – Почему Украина до сих пор сопротивляется, неужели украинцы не понимают, что войну с Россией им не выиграть, что Россию не победить? А что такое победить Россию? Победить Россию, это заключить мир с Россией, но сохранить милитаризованные остатки Украины.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Статья больше похожа на лицемерие...Потому ,что автор предлагает только &quot;одно блюдо&quot;,но почему то забывает за&quot;второе&quot;и&quot;компот&quot;...Вот и получилось,что&quot;обед&quot;какой то урезанный
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19 час.
W
Walery
Три в одном! Что Вас никола не устраивает? Сам то ты в союзе кромя сала ничего не ел кажется... и ничего, скакаешь же...
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19 час.
Алексей Камышов
Ты бы пояснил про свой &quot;обед&quot;, а то как-то непонятны твои ассоциации с едой.
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18 час.

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