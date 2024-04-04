ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ КАПИТУЛИРУЕТ?

Многие наверно задают себе вопрос: – Почему Украина до сих пор сопротивляется, неужели украинцы не понимают, что войну с Россией им не выиграть, что Россию не победить? А что такое победить Россию? Победить Россию, это заключить мир с Россией, но сохранить милитаризованные остатки Украины.