Конференция ООН по изменению климата не достигла планируемых целей по финан...

Конференция ООН по изменению климата не достигла планируемых целей по финансированию развивающихся экономикПроходившая в Баку 29-я Конференция ООН по изменению климата (COP29), как сообщает Wired, планируемых целей по утверждению объёмов финансирования экологических программ не достигла и сопровождалась горячими дискуссиями и демаршем части делегатов.