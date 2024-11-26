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Конференция ООН по изменению климата не достигла планируемых целей по финан...

Конференция ООН по изменению климата не достигла планируемых целей по финан...

Конференция ООН по изменению климата не достигла планируемых целей по финансированию развивающихся экономикПроходившая в Баку 29-я Конференция ООН по изменению климата (COP29), как сообщает Wired, планируемых целей по утверждению объёмов финансирования экологических программ не достигла и сопровождалась горячими дискуссиями и демаршем части делегатов.

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