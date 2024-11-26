Конференция ООН по изменению климата не достигла планируемых целей по финан...

Конференция ООН по изменению климата не достигла планируемых целей по финансированию развивающихся экономикПроходившая в Баку 29-я Конференция ООН по изменению климата (COP29), как сообщает Wired, планируемых целей по утверждению объёмов финансирования экологических программ не достигла и сопровождалась горячими дискуссиями и демаршем части делегатов.
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