Точная дата проведения «мирного саммита» по Украине

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лина любимцева

Нужно добивать украинское жЫдо-бандэрье. А не идти на соглашения с ними. УЖЕ БЫЛО... И реабилитации были, и договора. И в прошлом веке, и в этом уже отметились. Чем, в конечном итоге, обернулось это все? ЧТО ТАКИЕ ТУПЫЕ?