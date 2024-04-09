Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Точная дата проведения «мирного саммита» по Украине

Точная дата проведения «мирного саммита» по Украине

Союзникам Киева важно участия Китая в конференции По словам источников, на которых ссылается агентство Bloomberg, Швейцария намерена провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно добивать  украинское жЫдо-бандэрье.   А не идти на соглашения с ними. УЖЕ БЫЛО... И реабилитации были, и договора. И в прошлом веке, и в этом уже отметились. Чем, в конечном итоге,  обернулось  это все? ЧТО ТАКИЕ ТУПЫЕ?
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14 час.
Игорь Чернов
Если мы откажемся они скажут,что нам нужна война
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14 час.
АБ
Андрей Бетеньков
Ну можно посидеть и по 3,14 здеть как они с нами в Минске
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14 час.

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