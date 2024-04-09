Союзникам Киева важно участия Китая в конференции По словам источников, на которых ссылается агентство Bloomberg, Швейцария намерена провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня.
Точная дата проведения «мирного саммита» по Украине
Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно добивать украинское жЫдо-бандэрье. А не идти на соглашения с ними. УЖЕ БЫЛО... И реабилитации были, и договора. И в прошлом веке, и в этом уже отметились. Чем, в конечном итоге, обернулось это все? ЧТО ТАКИЕ ТУПЫЕ?
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14 час.
Игорь Чернов
Если мы откажемся они скажут,что нам нужна война
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14 час.
АБ
Андрей Бетеньков
Ну можно посидеть и по 3,14 здеть как они с нами в Минске
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14 час.
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