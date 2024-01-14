Если вы уверены, что без коллагена превратитесь в «сморщенную» старушонку и поэтому добавляете его в свой организм, поедая БАДы, задумайтесь — верно ли вы поступаете? О добавках с коллагеном, причинах их популярности и опасностях, которые они представляют, рассказывает врач.