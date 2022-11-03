Не просто красивые картинки. Эксперт по SMM рассказала секреты успешного старта в социальных сетях

Социальные сети — это возможность установить тесную связь со своей целевой аудиторией. Если в современном маркетинге не использовать возможности соцсетей, это сильно ограничит масштаб и эффективность рекламной кампании, да и бизнеса в целом.
Социальные сети — это возможность установить тесную связь со своей целевой аудиторией. Если в современном маркетинге не использовать возможности соцсетей, это сильно ограничит масштаб и эффективность рекламной кампании, да и бизнеса в целом.
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