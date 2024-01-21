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Корзина «К пиву» — подарок мужчине, сделанный своими руками

Выбор подарка на день рождения или любую другую знаменательную дату может быть мучительно сложным. Но всегда есть классические варианты, которые не дадут промахнуться — это книга и что-то съедобно-алкогольное.

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