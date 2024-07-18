⚡Этой ночью над Крымом перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА Также в Чёрном море были уничтожены 10 безэкипажных катеров, направлявшихся к полуострову, сообщают в Минобороны РФ.
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⚡Этой ночью над Крымом перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА Также в Чёрном море были уничтожены 10 безэкипажных катеров, направлявшихся к полуострову, сообщают в Минобороны РФ.