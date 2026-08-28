Приколисты
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Приколисты

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С деньгами мужчина чувствует себя мужчиной, а женщина - человеком

С деньгами мужчина чувствует себя мужчиной, а женщина - человеком

Тётя на кухне чистит рыбу. Кошка орёт, требует подачки. Тётя орёт:- Чо разгавкалась как свинья, корова! И так жрёшь как лошадь, собака! Пшла вон отсюда, коза такая!Вообще-то кошку зовут Мальвина, но у тётки богатая фантазия.

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