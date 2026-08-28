С деньгами мужчина чувствует себя мужчиной, а женщина - человеком

Тётя на кухне чистит рыбу. Кошка орёт, требует подачки. Тётя орёт:- Чо разгавкалась как свинья, корова! И так жрёшь как лошадь, собака! Пшла вон отсюда, коза такая!Вообще-то кошку зовут Мальвина, но у тётки богатая фантазия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии