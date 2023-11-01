Кучно пошло. Французская Le Monde сообщает о том, что "российский" олигарх Алексей Кузьмичев был взят под стражу по делу об отмывании денег.
" "Альфа-Банк" до сих пор принадлежит своим бенефициарам в лице "великолепной тройки" Фридмана, Авена и Кузьмичева. И все они нисколько не стесняются своей позиции, открещиваясь от нашей страны."
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Айрат Галеев
Пескова вместе с этими мразями тоже выгнать из страны. Имущество конфисковать
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1 д.
Малик Гумеров
"справедливость за нас теперь восстанавливает полиция Запада?" - Нет ! Эти шавки подпиндосники перешли рамки дозволенного , лизая жопы своим американским хозяевам ! Вот , мировое закулисье , и загоняет их в рамки - показывает что тупой поп , молясь богу разбивает голову ! Отучают их служить пиндосам ! Не поймут - раскулачат , раздавят ! Для России это плюс ! НО , не нужно думать что это делается в интересах России !!! Просто мировая мафия реализует свои планы ! А эти шавки не вписались в их рамки , пошли против Путина и др.. А Путин , в текущей ситуации по миру , выступает как стабилизатор , чтобы мир не рухнул в пропасть ... ! Этим шавкам подпиндосникам показывают - не идти против Путина .... . Путин как бы временный союзник .... мировой мафии по стабилизации мировых процессов ! Только и всего ! А ПО ПРАВДЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ С ЭТИМИ ПАРАЗИТАМИ ЛОМЕХУЗАМИ ОБЯЗАН РАЗБИРАТЬСЯ САМ НАРОД РОССИИ !!! Как хозяин страны (конституция) наводить порядок в доме = санировать паразитов , установить справедливость ... и т.д.. ! А он пока недееспособен и инфантильно и тупо наблюдает - кто кого .... , лежа на диванах ! Ждет марсиан , что прилетят и научат людей жить по человечески ???
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1 д.
МГ
Малик Гумеров
А что с Тинькоф ??? Как пас и стриг овечек - так и продолжает !!! Тинькоф там сидит или Сидоров , или др. обезъяна - законы и правила функционирования банков не меняются ! Они наточены на грабеж экономики и населения ! Только с полной НАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ банки начнут работать на страну и народ ! А ПОКА ОНИ РУБЯТ БАБЛА = Сосут кровь и экономики и населения !!!
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1 д.
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