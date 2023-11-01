Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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" "Альфа-Банк" до сих пор принадлежит своим бенефициарам в лице "великолепной тройки" Фридмана, Авена и Кузьмичева. И все они нисколько не стесняются своей позиции, открещиваясь от нашей страны."

" "Альфа-Банк" до сих пор принадлежит своим бенефициарам в лице "великолепной тройки" Фридмана, Авена и Кузьмичева. И все они нисколько не стесняются своей позиции, открещиваясь от нашей страны."

Кучно пошло. Французская Le Monde сообщает о том, что "российский" олигарх Алексей Кузьмичев был взят под стражу по делу об отмывании денег.

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Комментарии
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Айрат Галеев
Пескова вместе с этими мразями тоже выгнать из страны. Имущество конфисковать
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1 д.
Малик Гумеров
&quot;справедливость за нас теперь восстанавливает полиция Запада?&quot; - Нет !   Эти шавки подпиндосники  перешли рамки дозволенного , лизая жопы своим американским хозяевам !                                        Вот  , мировое закулисье ,  и загоняет их в рамки - показывает  что  тупой поп  , молясь богу  разбивает голову !  Отучают их  служить пиндосам !    Не поймут - раскулачат , раздавят !                    Для России это плюс !   НО  , не нужно думать что это делается в интересах России !!!      Просто мировая мафия реализует свои планы !         А эти шавки  не вписались в их рамки , пошли  против Путина и др..     А Путин  , в текущей ситуации по миру , выступает как стабилизатор , чтобы мир не рухнул в пропасть ... !          Этим шавкам подпиндосникам показывают - не идти  против Путина .... .   Путин  как бы временный союзник  .... мировой мафии  по стабилизации мировых процессов !            Только и всего !                                                                                                           А ПО ПРАВДЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ   С  ЭТИМИ  ПАРАЗИТАМИ ЛОМЕХУЗАМИ ОБЯЗАН  РАЗБИРАТЬСЯ САМ НАРОД РОССИИ !!!      Как хозяин страны (конституция)  наводить порядок в доме = санировать паразитов ,  установить справедливость ... и т.д..  !              А он пока недееспособен  и инфантильно и тупо наблюдает - кто кого .... , лежа на диванах !  Ждет марсиан , что прилетят и научат людей жить по человечески ???
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1 д.
МГ
Малик Гумеров
А что с Тинькоф ???   Как пас  и стриг овечек - так и продолжает !!!       Тинькоф там сидит или  Сидоров , или др. обезъяна - законы и правила функционирования банков  не меняются !         Они наточены на грабеж  экономики и населения !                                                              Только с полной  НАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ  банки  начнут работать на страну и народ !               А ПОКА  ОНИ РУБЯТ БАБЛА =  Сосут кровь и экономики и населения !!!
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1 д.

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