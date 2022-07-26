В Турции нашли мозаику с 12 подвигами Геракла

Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı / Twitter Археологи обнаружили во время раскопок древнего города Сиедра, расположенного на южном побережье Турции, большую мозаику II века нашей эры, на которой изображены 12 подвигов Геракла.
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