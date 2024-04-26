Дальний укол: опасны ли ATACMS для Крымского моста

Ракеты ATACMS, которые начали поступать ВСУ, несут серьезную угрозу Крыму и, прежде всего, Крымскому мосту, однако российская ПВО способна защитить полуостров, заявил «Известиям» постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.
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