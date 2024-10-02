Двое мужчин чудом отбились от кабана, напавшего на них в баварском лесу

Один из грибников боролись со зверем 20 минут.В одном из баварских лесов кабан за один день набросился сразу на двух грибников.
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