Приколисты
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Приколисты

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Из соображений медицинской этики, диагноз « умер» пациенту был заменен на «в дальнейшем лечении не нуждается».

Из соображений медицинской этики, диагноз « умер» пациенту был заменен на «в дальнейшем лечении не нуждается».

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