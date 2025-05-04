The Washington Post: реализация сделки США и Украины по ископаемым практически невозможна

Трудности с добычей ресурсов возникли уже на старте и в обозримом будущем останутся на бумаге.Недавно подписанное соглашение между Вашингтоном и Киевом о стратегическом сотрудничестве в сфере природных ресурсов рискует остаться на бумаге – как минимум в обозримом будущем.