The Washington Post: реализация сделки США и Украины по ископаемым практически невозможна

Трудности с добычей ресурсов возникли уже на старте и в обозримом будущем останутся на бумаге.Недавно подписанное соглашение между Вашингтоном и Киевом о стратегическом сотрудничестве в сфере природных ресурсов рискует остаться на бумаге – как минимум в обозримом будущем.
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