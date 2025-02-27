Механика буровой установки в РТ, по вине которого травмировался работник, ждет суд

Главный механик компании «Гольфстрим» предстанет перед судом в Татарстане. Его обвиняют по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению этих требований, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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