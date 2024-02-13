В Донецкой Народной Республике осуждены военнослужащие националистического полка «Азов»

На основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, Верховным Судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор военнослужащим войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк «Азов») командиру миномета Андрею Плитусу, старшему наводчику расчета миномета Геннадию Сухарникову и номеру расчета Дмитрию Предборскому.
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