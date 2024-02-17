Чернышенко: Россия тратит на научные исследования и разработки до 1,5 трлн рублей

На международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в стране приблизился к 1,5 трлн рублей.
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