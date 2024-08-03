Продюсер Дзюник объяснил переезд Пугачевой в Латвию возрастными изменениями

Экс-примадонна путешествует по разным странамПосле скандального отъезда за границу каждый шаг бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и всего ее семейства находится под пристальным вниманием публики.
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