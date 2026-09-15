Robert Kraft confirms he booted Macklemore from Ed Sheeran shows

Patriots owner Robert Kraft confirmed he removed Macklemore from Ed Sheeran's concerts at Gillette Stadium due to the rapper's pro-Palestinian views.
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