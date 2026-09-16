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«Ливерпуль» сыграет с «Челси»: итоги жеребьевки 4-го раунда Кубка английской лиги

Состоялась официальная жеребьевка четвертого раунда (1/8 финала) Кубка английской лиги.Состоялась официальная жеребьевка четвертого раунда (1/8 финала) Кубка английской лиги.

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