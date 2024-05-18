Собянин: Город привлек инвесторов для комплексного развития еще шести площадок

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как Москва развивает новые цифровые решения по программе КРТ.В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, как развиваются в столице современные городские кварталы.
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